Кугаевский: бронза в биатлонной эстафете поможет россиянам выступать увереннее

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль российских биатлонистов в смешанной эстафете позволит спортсменам более уверенно и расслабленно выступать на Олимпийских играх в Пекине, сняв существующее на Играх напряжение. Такое мнение выразил ТАСС тренер тюменского спортсмена Александра Логинова Максим Кугаевский.

Ранее в субботу российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала сборная Норвегии, сборная Франции заняла второе место.

"Мы очень счастливы, что в первый день есть медаль - и это, я надеюсь, сыграет большую роль для всех спортсменов, не только для Саши, потому что они будут более расслаблено подходить, более уверенно, имея уже медаль. Вы знаете, как отпускает напряжение, потому что огромное нервное напряжение на Олимпийских играх - ножом можно резать это напряжение в воздухе. И когда получается медаль, пусть даже бронзовая, то совершенно по-другому спортсмены начинают себя чувствовать. <…> На данный момент очень уверен в том, что они будут расслаблены, будут выступать, будет все хорошо", - сказал Кугаевский.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил спортсмена на своей странице в Instagram. "Саша, спасибо за твой этап! Мы в тебя верили, и ты не подвел", - написал он.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне.