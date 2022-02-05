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Олимпиада-2022 в Пекине

Хованцев: биатлониста Латыпова нельзя винить за бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде

В составе российской команды в гонке выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российского биатлониста Эдуарда Латыпова нельзя винить в том, что он уступил в финишном створе лидерам мирового биатлона в смешанной эстафете на олимпийском турнире в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

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Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала сборная Норвегии, сборная Франции заняла второе место.

"Эстафета получилась настолько интересной, все призеры сегодня уходили на круг, да, мы лучше из тройки лидеров отстреляли. Хотел бы особенно отметить Александра Логинова, который отлично отстрелял и финишный круг отработал настолько сильно, что создал задел для Латыпова, чтобы Эдуард смог бороться за медаль. Винить Латыпова нельзя, соревноваться с лидерами мирового биатлона не так просто, они были немножко сегодня сильнее, немножко, потому что они боролись до последнего. Бронзовая медаль - это отличный результат", - сказал Хованцев.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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