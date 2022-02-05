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Олимпиада-2022 в Пекине

Каминский рассказал, что помешало Латыпову принести сборной победу в смешанной эстафете

В субботу российские биатлонисты завоевали бронзу в миксте
Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский и Эдуард Латыпов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский и Эдуард Латыпов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов допустил ошибку на спуске перед финишем, это помешало ему финишировать первым в смешанной эстафете на Олимпийских играх. Об этом журналистам рассказал старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

В субботу российская команда в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Латыпова заняла третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх. Победу одержала сборная Норвегии, команда Франции заняла второе место.

"Смешанные чувства: с одной стороны, есть медаль, с другой - обидно, что не золотая, - сказал Каминский. - Была ошибка: на спуск он пошел первым, а надо было вторым, а может, и третьим. Но такого опыта у него еще нет".

"Состояние у него нормальное. К сожалению, у нас тут нет оборудования, чтобы перевести его в цифры, но я оцениваю его состояние как хорошее", - добавил Каминский.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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