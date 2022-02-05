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Олимпиада-2022 в Пекине

Латыпов считает, что не допустил ошибки в борьбе за золото смешанной эстафеты

В субботу биатлонист в составе российской команды стал обладателем бронзы в миксте
Эдуард Латыпов Сергей Бобылев/ТАСС
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Эдуард Латыпов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов не считает ошибочной выбранную им тактику на последнем круге смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Латыпов рассказал журналистам.

В субботу российская команда в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Латыпова заняла третье место в смешанной эстафете. Победу одержала сборная Норвегии, команда Франции заняла второе место.

"Я выбрал такую тактику, поскольку считал, что так смогу контролировать ситуацию на спуске. Я сделал небольшой отрыв, но этого оказалось недостаточно. Если бы я сел за их спины, неизвестно, как бы все сложилось на спуске - соперники были очень хороши", - сказал Латыпов.

"Получилось так, как получилось. Если бы я выбрал другой вариант, то еще неизвестно, как бы все сложилось, не факт, что получилось бы составить им конкуренцию. Так мне было комфортней. Сегодня, считаю, нужно было поступить так", - добавил он.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне. Сборная России впервые завоевала олимпийские медали в смешанной эстафете.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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