Латыпов считает, что не допустил ошибки в борьбе за золото смешанной эстафеты

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов не считает ошибочной выбранную им тактику на последнем круге смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Латыпов рассказал журналистам.

В субботу российская команда в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Латыпова заняла третье место в смешанной эстафете. Победу одержала сборная Норвегии, команда Франции заняла второе место.

"Я выбрал такую тактику, поскольку считал, что так смогу контролировать ситуацию на спуске. Я сделал небольшой отрыв, но этого оказалось недостаточно. Если бы я сел за их спины, неизвестно, как бы все сложилось на спуске - соперники были очень хороши", - сказал Латыпов.

"Получилось так, как получилось. Если бы я выбрал другой вариант, то еще неизвестно, как бы все сложилось, не факт, что получилось бы составить им конкуренцию. Так мне было комфортней. Сегодня, считаю, нужно было поступить так", - добавил он.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне. Сборная России впервые завоевала олимпийские медали в смешанной эстафете.