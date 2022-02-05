Фристайлист Андреев объяснил неудачу в финале Олимпиады резким похолоданием

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Никита Андреев, вошедший в субботу в число 12 лучших спортсменов по итогам первого финала олимпийских соревнований в дисциплине "могул", объяснил свою неудачу на следующем этапе турнира резким похолоданием, отчего трасса стала более жесткой. Такое мнение спортсмен высказал ТАСС после завершения соревнований.

В субботу российские могулисты Никита Андреев и Никита Новицкий отобрались в финал соревнований по итогам второй квалификации. В первом финале Андреев показал результат 76,95 балла, стал восьмым и вошел в число 12 лучших спортсменов, вышедших в следующий этап. Новицкий не попал во второй финал. Во втором финале Андреев сошел с дистанции.

"Трасса стала более жесткой по сравнению с первым финалом из-за того, что снизилась температура. Не ожидал такого. Она стала плотной, ледяной и била по ногам", - отметил спортсмен.

По словам Андреева, на своей первой Олимпиаде он показал хороший для себя результат. "Это первая Олимпиада, хороший результат показал для себя. Мог выполнить лучше программу", - добавил фристайлист. Он также отметил, что после Олимпиады планирует немного отдохнуть и начнет готовиться к выступлению на национальном чемпионате.

Андрееву 17 лет, в 2020 году он занял второе место на этапе Кубка Европы в могуле, в 2021 году - первое место на юниорском первенстве мира в Красноярске. Спортсмен представляет Школу высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта из Ленинградской области.

Олимпийским чемпионом по фристайлу в могуле стал швед Вальтер Валльберг, у канадца Микаэля Кингсбери - серебро, Икума Хорисима из Японии - на третьем месте.