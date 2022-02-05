Тарасова: тренеры Валиевой лучше знают, стоит ли ей исполнять две программы за команду

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб Этери Тутберидзе лучше всего знает, стоит ли российской фигуристке Камиле Валиевой исполнять две программы в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала заявку на короткую программу в женских соревнованиях командного турнира Олимпиады в Пекине, российскую сборную будет представлять Валиева.

"У Валиевой известные всему миру тренеры: Этери Георгиевна Тутберидзе со своей командой. Я думаю, они лучше знают, чем я. Сегодня ни одна сторона про это [составы на командный турнир] не говорит, не только потому, что девочки будут кататься, а поскольку это тактически невыгодно", - сказала Тарасова.

По итогам первого дня соревнований в командном олимпийском турнире, стартовавшем 4 февраля, сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы. Короткие программы на турнире представили одиночник Марк Кондратюк, танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. В активе сборной США 28 очков, российской команды - 26.

За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за последнее - 1. Короткая программа у одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.