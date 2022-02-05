Сборная России завоевала две награды в первый медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну серебряную и одну бронзовую награду в первый медальный день зимних Олимпийских игр в Пекине.

В субботу на Олимпиаде разыгрывалось шесть комплектов наград. Серебро в скиатлоне завоевала лыжница Наталья Непряева. Первой стала норвежка Тереза Йохауг, третьей - австрийка Тереза Штадлобер.

Биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете. Победу одержала сборная Норвегии, команда Франции заняла второе место.

Сборная России делит с командой Канады седьмое место в медальном зачете. Первыми идут норвежцы (две золотые медали), вторыми - словенцы (1-0-1), третью строчку делят спортсмены из Нидерландов, Швеции и Китая (1-0-0).

6 февраля на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно семь комплектов наград. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.