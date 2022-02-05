Сборная России завоевала две награды в первый медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну серебряную и одну бронзовую награду в первый медальный день зимних Олимпийских игр в Пекине.
В субботу на Олимпиаде разыгрывалось шесть комплектов наград. Серебро в скиатлоне завоевала лыжница Наталья Непряева. Первой стала норвежка Тереза Йохауг, третьей - австрийка Тереза Штадлобер.
Биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете. Победу одержала сборная Норвегии, команда Франции заняла второе место.
Сборная России делит с командой Канады седьмое место в медальном зачете. Первыми идут норвежцы (две золотые медали), вторыми - словенцы (1-0-1), третью строчку делят спортсмены из Нидерландов, Швеции и Китая (1-0-0).
6 февраля на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно семь комплектов наград. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|2
|0
|0
|2
|2
|Словения
|1
|0
|1
|2
|3
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|3
|Швеция
|1
|0
|0
|1
|3
|Китай
|1
|0
|0
|1
|6
|Италия
|0
|2
|0
|2
|7
|Россия
|0
|1
|1
|2
|7
|Канада
|0
|1
|1
|2
|9
|Франция
|0
|1
|0
|1
|9
|Германия
|0
|1
|0
|1
|11
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|11
|Япония
|0
|0
|1
|1
|11
|Венгрия
|0
|0
|1
|1