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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России завоевала две награды в первый медальный день Олимпийских игр в Пекине

В медальном зачете российская команда делит с канадцами седьмое место
Наталья Непряева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Наталья Непряева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну серебряную и одну бронзовую награду в первый медальный день зимних Олимпийских игр в Пекине.

В субботу на Олимпиаде разыгрывалось шесть комплектов наград. Серебро в скиатлоне завоевала лыжница Наталья Непряева. Первой стала норвежка Тереза Йохауг, третьей - австрийка Тереза Штадлобер.

Биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете. Победу одержала сборная Норвегии, команда Франции заняла второе место.

Сборная России делит с командой Канады седьмое место в медальном зачете. Первыми идут норвежцы (две золотые медали), вторыми - словенцы (1-0-1), третью строчку делят спортсмены из Нидерландов, Швеции и Китая (1-0-0).

6 февраля на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно семь комплектов наград. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия2002
2Словения1012
3Нидерланды1001
3Швеция1001
3Китай1001
6Италия0202
7Россия0112
7Канада0112
9Франция0101
9Германия0101
11Австрия0011
11Япония0011
11Венгрия0011

 

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