Шорт-трекист Елистратов заявил, что будет бороться на Олимпиаде до конца

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов заявил, что приехал на Олимпийские игры бороться до конца. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу Елистратов занял третье место в квалификационном забеге на дистанции 1 000 метров, что не позволило ему пройти в четвертьфинал.

"У меня сегодня не получилось ничего, это очень обидно. Все, я проиграл, точка, неважно, поражение сегодня или победа, я иду до конца, - сказал Елистратов. - Я в любом случае приехал сюда бороться до конца и я буду бороться до конца. У меня еще есть дистанция 1 500 метров - моя любимая, можно сказать, коронная, в которой я завоевал больше всего титулов".

Финал на дистанции 1 500 метров у мужчин состоится 9 февраля.