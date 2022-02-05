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Олимпиада-2022 в Пекине

Женская сборная России проиграла команде США в матче хоккейного турнира на Олимпиаде

Россиянки уступили со счетом 0:5
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Описание
Нападающий сборной России по хоккею Полина Болгарева и форвард сборной США Эбби Рок
© Антон Новодережкин/ТАСС
Нападающий сборной США по хоккею Джесси Комфер, форвард сборной России Екатерина Добродеева, защитник сборной США Кайла Барнс и нападающий сборной России Валерия Павлова
© Антон Новодережкин/ТАСС
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико
© Антон Новодережкин/ТАСС
Нападающий сборной России Екатерина Добродеева, форвард сборной США Келли Паннек и нападающий сборной России Вероника Коржакова
© Антон Новодережкин/ТАСС
Нападающий сборной США по хоккею Кендалл Койн Шофилд и вратарь сборной России Мария Сорокина
© Антон Новодережкин/ТАСС
Нападающий сборной России Екатерина Добродеева и защитник сборной США Меган Бозек
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею со счетом 0:5 уступила команде США в матче группового этапа олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине на арене "Укэсун".

В составе американок шайбы забросили Саванна Хэрмон (13-я минута), Хилари Найт (29), Грейс Зумвинкл (44), Джесси Комфер (47) и Алекс Карпентер (49).

Сборные России и США выступают в группе А с командами Канады, Швейцарии и Финляндии, в первом матче на Олимпиаде россиянки обыграли швейцарок (5:2). В следующем матче российская сборная встретится с командой Канады 7 февраля, американки днем ранее сыграют против сборной Швейцарии.

После двух сыгранных матчей хоккеистки из России занимают третье место с 3 очками, лидируют канадки, далее идет команда США. У обеих сборных по 6 очков, канадские хоккеистки выше по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Сборные Финляндии и Швейцарии занимают четвертое и пятое места соответственно, обе сборные не набрали очков.

По регламенту турнира в плей-офф выходят все команды группы A и три лучшие команды из группы B, где выступают сборные Дании, Китая, Чехии, Швеции и Японии.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Российские хоккеистки в шестой раз принимают участие в олимпийском турнире. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане команда заняла четвертое место, что является лучшим результатом россиянок на Играх.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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