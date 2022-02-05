Ласьков: "Металлург" был против продолжения регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Было бы неправильно продолжать регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение высказал ТАСС вице-президент магнитогорского "Металлурга" Сергей Ласьков.

В субботу КХЛ подтвердила намерение досрочно завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса и предложила распределять участников плей-офф по проценту набранных очков от макисмально возможного их количества. По данному принципу лучшее соотношение очков у "Металлурга" (73,95%), что может обеспечить команде преимущество домашней площадки во всех раундах Кубка Гагарина, в которых клуб примет участие. Плей-офф предлагается начать 1 марта.

"Мы ответили в свое время, что в той ситуации, что творилась, продолжать [регулярный] сезон было бы неправильно. Мы были одним из тех клубов, кто высказался против продолжения сезона", - сказал Ласьков.

С начала января КХЛ из-за вспышки коронавируса перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. Изначально планировалось, что перенесенные матчи будут сыграны в олимпийскую паузу, однако 28 января руководство лиги приняло решение не проводить игры во время Олимпиады.