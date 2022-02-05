{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Павличенко: российские саночники выбыли из борьбы за медали уже после первого заезда

По итогам двух попыток Павличенко занимает десятое место, Роман Репилов идет 13-м, Александр Горбацевич - 14-м

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российские саночники выбыли из борьбы за олимпийские медали уже после первого заезда по причине того, что в нынешнем сезоне у них нет саней, способных развить на трассе высокую скорость. Такое мнение высказал ТАСС двукратный чемпион мира Семен Павличенко.

На эту тему
Саночник Павличенко идет десятым после двух заездов на Олимпиаде
Саночник Павличенко идет десятым после двух заездов на Олимпиаде

Павличенко занимает десятое место по итогам двух заездов на Олимпийских играх в Пекине. Лидирует Йоханнес Людвиг из Германии, который по итогам двух попыток показал результат 1 минута 54,501 секунды. Следом за ним идут австриец Вольфганг Киндль (отставание 0,039 секунды) и итальянец Доминик Фишналлер (+0,304). Отставание Павличенко составляет 1,400 секунды. Россиянин Роман Репилов занимает 13-е место (+1,772), Александр Горбацевич - 14-е (+1,977).

"Сегодняшний день принес мало счастья, мы выбыли из борьбы за медали сразу после первого заезда, когда случились невероятно большие отрывы, - считает Павличенко. - У нас в этом сезоне просто какая-то невезуха, я испытываю большие проблемы с инвентарем. В прошлом сезоне у меня были отличные боевые сани. Пролежали они лето, и мы не можем понять, что с ними случилось. Может, влага дала о себе знать, или, наоборот, что-то рассохлось от сухости".

Собеседник ТАСС заметил, что в декабре ему были сделаны новые сани, которые также оказались небыстрыми. "Нужен систематический научный подход в этом деле, мы же стараемся попасть пальцем в небо. Мы обладаем большими знаниями, можем собрать невероятно быстрые сани. Но в этом сезоне наши тренеры, которые и механики в одном лице, не могут понять, что происходит", - сказал Павличенко.

"Свойства саней можно проверить, только протестировав их на трассе. Иностранцам очень повезло, что у них еще раньше получилось съездить на гомологацию пекинской трассы, а нас из-за ковида тогда в Китай не пригласили. Наши основные соперники уже тогда получили определенную информацию и приехали в ноябре на тестовые мероприятия готовыми, в отличие от нас. А мы так и не смогли понять, чего нам не хватает для того, чтобы быстро ехать по пекинской трассе", - признался двукратный чемпион мира.

"С октября я каждый день работал над собой и своими санями с одной целью - добиться результата. У меня не было практически ни одного дня, чтобы я отдыхал", - заключил Павличенко. Третий и четвертый заезды, по итогам которых будут разыграны медали, состоятся 6 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Тест российской хоккеистки Дергачевой на коронавирус дал сомнительный результат
У спортсменки проявились симптомы заболевания
Читать полностью