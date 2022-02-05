Колосков считает португальцев фаворитами финала чемпионата Европы по мини-футболу

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная Португалии является фаворитом финала чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах против россиян, так как у игроков этой команды выше индивидуальное мастерство. Такое мнение высказал ТАСС почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Матч состоится 6 февраля и начнется в 19:30 мск. Сборная России в полуфинале обыграла украинцев (3:2), португальцы на этой стадии оказались сильнее испанцев (3:2).

"Понятно, что фаворитом матча является команда Португалии, потому что это действующие чемпионы Европы и мира, - сказал Колосков. - Но наша команда тоже крепкая, она показала это в четвертьфинале с грузинами (3:1) и в матче с украинцами. Многое будет зависеть от того, как в данный момент будут подготовлены команды физически, потому что они сыграли по пять матчей, тяжеловато. Фактор физической готовности будет одним из ключевых".

"Также важным фактором будет индивидуальное мастерство игроков, по моим ощущениям, оно суммарно выше у португальцев, но это ничего не значит, все будет решаться на поле. Россияне могут выиграть у португальцев за счет того, что использовали против украинцев. Это грамотно тактически построенная игра, полная самоотдача, физическая готовность", - добавил Колосков.

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. Российская команда побеждала на турнире 1999 года.