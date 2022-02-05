Начало положено. Россияне завоевали серебро и бронзу в первый медальный день Олимпиады

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Лыжница Наталья Непряева и биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов принесли российской команде серебро и бронзу Олимпийских игр в Пекине соответственно. В субботу на Олимпиаде разыгрывались первые шесть комплектов наград. Российская команда делит со сборной Канады седьмое место в медальном зачете. На первой позиции располагаются норвежцы (две золотые медали), вторыми идут словенцы (1-0-1), третью строчку делят спортсмены из Нидерландов, Швеции и Китая (1-0-0).

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Первую медаль сборной России принесла Непряева, она стала второй в скиатлоне на дистанции 15 км. Первое место в гонке заняла норвежка Тереза Йохауг, которая преодолела дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Отставание Непряевой составило 30,2 секунды, третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер (+30,5). Россиянка Анастасия Рыгалина заняла восьмое место (+1.17,2), Татьяна Сорина стала 11-й (+2.17.6), Юлия Ступак - 24-й (+4.13,8). Непряевой 26 лет, эта медаль для нее вторая на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски". Непряева представляет спортивное общество "Динамо" из Москвы. Позднее в субботу российская команда по биатлону в составе Нигматуллиной, Резцовой, Логинова и Латыпова стала третьей в смешанной эстафете. Победу одержала сборная Норвегии, преодолевшая дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды, команда использовала 13 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и зашла на три штрафных круга. Команда Франции заняла второе место (отставание 0,9 секунды; 3 круга + 11 дополнительных патронов), россияне отстали от победителей на 1,5 секунды (1+13). Для 27-летней Нигматуллиной, 25-летней Резцовой, 30-летнего Логинова и 27-летнего Латыпова это первые медали Олимпийских игр в карьере. Резцова и Латыпов выиграли медали в дебютной гонке на Олимпиаде. Все четверо представляют ЦСКА. "Йохауг сильнее всех" После гонки Непряева заявила, что в субботу уже выполнила задачу-минимум на Олимпиаде. "Но впереди еще много гонок. Я очень рассчитываю на эстафетные гонки, на все остальные гонки. Сейчас самочувствие хорошее, надеюсь, оно позволит мне выступить удачно", - сказала она журналистам. "Трудно сказать про преимущество Йохауг, но если она убежала на 30 секунд, то она явно сильнее. Первая медаль для российской команды на Олимпиаде? Это круто, но пока, как я уже сказала, осознание не пришло, но эмоции переполняют", - добавила Непряева.

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Йохауг 33 года, она является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете. Нынешняя золотая медаль стала первой личной наградой высшей пробы на Олимпийских играх в карьере спортсменки. Она становилась серебряным призером Игр 2014 года в марафоне на дистанции 30 км и выигрывала бронзу в гонке на дистанции 10 км классическим стилем. Норвежская спортсменка является 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что медаль Непряевой с золотым отливом. "Я поздравляю всю нашу делегацию с первой медалью, медаль действительно заслуженна, - сказал Поздняков ТАСС. - Абсолютно грамотно тактически разыгранная карта, с точки зрения тактики абсолютно безупречно. Да, понятно, что Йохауг сегодня была гораздо сильнее, вопросов нет. Поэтому сегодняшняя серебряная медаль - с золотым отливом". По мнению матери и тренера спортсменки Ирины Непряевой, от нее не нужно требовать медалей в каждой гонке. "Признаюсь, я внутренне чувствовала, что она сегодня должна неплохо выступить, но перед стартом все равны, и только финиш расставляет всех на свои места, - отметила она в разговоре с ТАСС. - Наташа молодец, сделала то, что должна была сделать в том состоянии, в котором сейчас находится. Наташа не привыкла довольствоваться местами ниже первого, но все хотят туда попасть". Старший тренер сборной России Юрий Бородавко считает серебро Непряевой величайшим достижением. "Давайте порадуемся за первую медаль сборной России на Олимпийских играх, - сказал Бородавко ТАСС. - В первой гонке мы уже начали завоевывать медали для страны. Наталья большой молодец, она сумела проявить свои лучшие качества. Там, где считалось, что не ее территория, в среднегорье, она сумела завоевать медаль, - это громаднейший успех, величайшее достижение". Упущенное на финише золото биатлонистов Смешанная эстафета проходила при сильном ветре, что значительно влияло на качество стрельбы биатлонистов. Первой в сборной России бежала Нигматуллина, за ней - Резцова, которая ушла на штрафной круг после стрельбы на стойке. После двух этапов российская команда находилась на седьмом месте и более чем на минуту отставала от лидировавших на тот момент французов. Переломил ход эстафеты Логинов, который на первом огневом рубеже не допустил ни одного промаха, в стрельбе стоя использовал два штрафных патрона и передал эстафету первым с отрывом в 17,1 секунды. Латыпов на двух огневых рубежах использовал три штрафных патрона и перед последним кругом также был лидером с отрывом в 1,9 секунды, однако в последний момент упустил преимущество. В итоге золото завоевала сборная Норвегии, серебро - команда Франции. Российские биатлонисты проиграли победителям гонки всего 1,5 секунды.

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Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал журналистам, что Латыпов на финише допустил ошибку. "Смешанные чувства: с одной стороны, есть медаль, с другой - обидно, что не золотая, - сказал Каминский. - Была ошибка: на спуск он пошел первым, а надо было вторым, а может, и третьим. Но такого опыта у него еще нет". При этом сам Латыпов считает, что не допустил ошибку на финише. В разговоре с журналистами спортсмен отметил, что он выбрал такую тактику, чтобы контролировать ситуацию на спуске. По его словам, отрыва, который он сделал, не оказалось достаточно. Латыпов также заметил, что в том случае, если бы он на спуске был третьим, то неизвестно, как все сложилось, так как соперники были хороши. Министр спорта России Олег Матыцин считает, что российская команда по биатлону заслуживала выиграть золотые медали в смешанной эстафете. "Эдуарду Латыпову на последнем этапе противостояли сильнейшие соперники из Норвегии и Франции, и на финишной прямой нашему биатлонисту не хватило немного удачи для того, чтобы выиграть золото, которого наши спортсмены, безусловно, заслуживали сегодня, - сказал Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта. - Да, в финишном створе Эдуард стал третьим, но это все равно отличный результат нашей биатлонной четверки - ребята выиграли свои первые олимпийские медали. Такой успешный старт российских биатлонистов на Олимпийских играх демонстрирует, что российская команда подошла к главному старту четырехлетия в отличной форме!" Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал успехом бронзу российских биатлонистов. "Надо радоваться бронзе - это успех, это медаль, это пьедестал, - сказал Тихонов ТАСС. - Я рад бронзовой медали, я говорил, что мы способны за медали бороться. Если получится все как надо, мы можем выиграть золото, этот шанс был. Не корите, наоборот, хвалите, говорите положительно, что в следующей гонке поражение настраивает на победу". Дисквалификация российских шорт-трекистов В субботу российские шорт-трекисты не смогли побороться за медали в смешанной эстафете на дистанции 2 000 м. В полуфинале российскую команду, в составе которой были Софья Просвирнова, Елена Серегина, Семен Елистратов и Константин Ивлиев, дисквалифицировали из-за неправильной передачи эстафеты, также дисквалификацию получили американские спортсмены. Обе команды не смогли из-за этого пройти в финал. Золото в смешанной эстафете завоевали китайские шорт-трекисты, второе место заняла команда Италии, тройку замкнули венгры. Елистратов рассказал журналистам, что россиян справедливо дисквалифицировали. "При передаче смены Сони [Просвирновой] и Кости [Ивлиева] мы помешали китайской команде, - отметил он. - Думаю, это решение, как бы жестко это ни звучало, было правильным, потому что действительно была помеха. Было два момента, показали на видео, спорить просто бессмысленно. Правила были нарушены, здесь нельзя спорить с судьей, такие ситуации бывают не только на Олимпийских играх, но и на других соревнованиях".

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Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева надеется, что российские шорт-трекисты исчерпали лимит неудач в первый соревновательный день. "Конечно, команда расстроена, - сказала Барышева ТАСС. - Это был один из видов программы, в котором мы претендовали на завоевание медалей. Может быть, не лучшим образом сложился день. Будем надеяться, что все неудачи нас постигли в этот день, а дальше будет лучше". Также в этот день Елистратов и Денис Айрапетян не смогли квалифицироваться в четвертьфинал соревнований на дистанции 1 000 метров. Просвирнова и Серегина квалифицировались в четвертьфинал на дистанции 500 м. Екатерина Ефременкова не смогла пробиться в четвертьфинал, она выступала в четвертом квалификационном забеге и заняла четвертое место. Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги у женщин на дистанции 500 метров пройдут 7 февраля. Российские конькобежки Евгения Лаленкова и Наталья Воронина заняли 10-е и 11-е места соответственно на дистанции 3 000 метров. Победу одержала нидерландка Ирен Схаутен, она преодолела дистанцию за 3 минуты 56,93 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Отставание Лаленковой составило 6,49 секунды, Ворониной - 6,91 секунды. Второй стала итальянка Франческа Лоллобриджида (отставание 1,13 секунды), тройку лидеров замкнула Изабель Вайдеман из Канады (+1,71). Конькобежка из Германии Клаудия Пехштайн, выступившая в забеге на 3 000 метров, повторила рекорд по количеству участий в зимних Играх. Олимпиада в Пекине стала для 49-летней Пехштайн восьмой в карьере. Она сравнялась по этому показателю с японским прыгуном на лыжах с трамплина Нориаки Касаи, он выступил на восьми подряд Олимпийских играх с 1992 по 2018 год. Пехштайн стала самой возрастной участницей зимних Олимпийских игр, превзойдя рекорд саночницы Анны Абернати, представлявшей Американские Виргинские острова. Абернати выступала на Олимпийских играх 2002 года в возрасте 48 лет. Другие результаты россиян Шведский фристайлист Вальтер Валльберг занял первое место в соревнованиях по могулу. В финале он набрал 83,23 балла. Серебряную медаль завоевал канадец Микаэль Кингсбери (82,18), третьим стал японец Икума Хорисима (81,48). Россиянин Никита Андреев выбыл на втором финальном этапе, не доехав до финиша. Другой спортсмен из России, Никита Новицкий, завершил борьбу на первом финальном этапе. Четверо россиянок в субботу принимали участие в соревнованиях в прыжках на лыжах с трамплина. Ирина Аввакумова показала седьмой результат (196,3 балла), Ирма Махиня стала 10-й (180,9), Александра Кустова - 17-й (171,4), Софья Тихонова - 26-й (146,8). Первое место заняла словенка Урша Богатай (239,0), второй стала немка Катарина Альтхаус (236,8), тройку призеров замкнула словенка Ника Крижнар (232,0).

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Также в этот день женская сборная России по хоккею со счетом 0:5 уступила американкам в матче группового этапа олимпийского турнира. В группе А первое место занимают канадки (6 очков), вторыми идут американки (6), уступающие сборной Канады по разнице заброшенных и пропущенных шайб, следом идут россиянки (3), финки (0) и швейцарки (0). В первом матче на Олимпиаде россиянки обыграли швейцарок (5:2). В следующем матче российская сборная встретится с командой Канады 7 февраля. Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико сообщил, что тест на коронавирус нападающей команды Елены Дергачевой дал сомнительный результат. "Пока тест был сомнительный, но, к сожалению, у нее днем были все симптомы коронавируса, - сказал Бобарико журналистам. - Когда мы уезжали, она еще была в гостинице, но я думаю, что сейчас надо будет с доктором поговорить, думаю, увезли ее". Помимо этого, в субботу прошли первые заезды у саночников. Лучшим из россиян по итогам двух заездов является Семен Павличенко, который занимает 10-е место. Лидирует Йоханнес Людвиг из Германии, который по итогам двух попыток показал результат 1 минута 54,501 секунды. Отставание Павличенко составляет 1,400 секунды. Роман Репилов занимает 13-е место (+1,772), Александр Горбацевич - 14-е (+1,977). Третий и четвертый заезды, по итогам которых будут разыграны медали, состоятся 6 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 6 февраля на Олимпиаде будет разыграно семь комплектов наград.