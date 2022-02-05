Дубль Жиру принес "Милану" победу над "Интером" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 5 февраля. "Милан" со счетом 2:1 обыграл "Интер" в гостевом матче чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро".

В составе победителей дублем отметился Оливье Жиру (75-я и 78-я минуты). У "Интера" отличился Иван Перишич (38).

Этот матч стал 230-м миланским дерби в истории. "Милан" одержал 78-ю победу, 84 раза в очных встречах сильнее был "Интер", 68 матчей завершились вничью. "Милан" обыграл "Интер" в гостевом матче в официальных турнирах впервые с 14 ноября 2010 года, тогда гости одержали победу со счетом 1:0.

"Интер" лидирует в чемпионате Италии, после 23 матчей у команды 53 очка. "Милан" благодаря победе поднялся на второе место, подопечные Стефано Пиоли набрали 52 очка в 24 играх. В следующем матче "Интер" в гостях сыграет с "Наполи" 12 февраля, "Милан" на следующий день примет на своем поле "Сампдорию".