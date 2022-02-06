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Олимпиада-2022 в Пекине
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Фигуристка Валиева вывела сборную России на первое место в командном турнире на Олимпиаде

Российская команда опережает сборную США на два балла в зачете командного турнира
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Российская фигуристка набрала 90,18 балла. Второе место заняла японка Вакаба Хигучи (74,73 балла), третьей стала канадка Мадлен Скизас (69,60).

Сборная России по итогам коротких программ в четырех видах набрала 36 очков и вышла на первое место в командном турнире, опережая американских фигуристов на два балла. Третье место занимает команда Японии (29 очков), далее идут сборные Канады (24) и Китая (22). Команды Грузии, Италии, Чехии, Германии и Украины не выступят в произвольных программах.

Командный турнир продолжится в воскресенье произвольными программами в мужском одиночном катании. Завершатся соревнования 7 февраля произвольными программами спортивных пар, танцоров и одиночниц. За первое место в каждом виде команда получит 10 очков, за

пятое - 6.
Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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