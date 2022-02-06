Новозеландская сноубордистка Садовски-Синнотт стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Новозеландская сноубордистка Зои Садовски-Синнотт завоевала золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине.
Новозеландка показала результат 92,88 балла. Второй стала американка Джулия Марино (87,68), третьей - австралийка Тесс Коади (84,15). Российские спортсменки не выступали в данной дисциплине.
Садовски-Синнотт 20 лет, помимо золота в Пекине, на ее счету бронзовая награда Олимпиады в Пхёнчхане в биг-эйре. Новозеландка является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером мировых первенств.
В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Норвегии, завоевавшая две золотые награды. Второй идет команда Словении (1-0-1), третью строчку делят спортсмены из Новой Зеландии, Китая, Швеции и Нидерландов (по одной золотой медали).
Следующий комплект наград в сноуборде будет разыгран 7 февраля, за медали поборются мужчины в слоупстайле. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|2
|0
|0
|2
|2
|Словения
|1
|0
|1
|2
|3
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|3
|Швеция
|1
|0
|0
|1
|3
|Китай
|1
|0
|0
|1
|3
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|7
|Италия
|0
|2
|0
|2
|8
|Россия
|0
|1
|1
|2
|8
|Канада
|0
|1
|1
|2
|10
|Франция
|0
|1
|0
|1
|10
|Германия
|0
|1
|0
|1
|10
|США
|0
|1
|0
|1
|13
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|13
|Япония
|0
|0
|1
|1
|13
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|13
|Австралия
|0
|0
|1
|1