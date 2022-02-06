Новозеландская сноубордистка Садовски-Синнотт стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Новозеландская сноубордистка Зои Садовски-Синнотт завоевала золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине.

Новозеландка показала результат 92,88 балла. Второй стала американка Джулия Марино (87,68), третьей - австралийка Тесс Коади (84,15). Российские спортсменки не выступали в данной дисциплине.

Садовски-Синнотт 20 лет, помимо золота в Пекине, на ее счету бронзовая награда Олимпиады в Пхёнчхане в биг-эйре. Новозеландка является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером мировых первенств.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Норвегии, завоевавшая две золотые награды. Второй идет команда Словении (1-0-1), третью строчку делят спортсмены из Новой Зеландии, Китая, Швеции и Нидерландов (по одной золотой медали).

Следующий комплект наград в сноуборде будет разыгран 7 февраля, за медали поборются мужчины в слоупстайле. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.