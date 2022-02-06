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Олимпиада-2022 в Пекине
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Новозеландская сноубордистка Садовски-Синнотт стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле

Второй стала американка Джулия Марино, третьей - австралийка Тесс Коади
Зои Садовски-Синнотт Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Зои Садовски-Синнотт
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Новозеландская сноубордистка Зои Садовски-Синнотт завоевала золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине.

Новозеландка показала результат 92,88 балла. Второй стала американка Джулия Марино (87,68), третьей - австралийка Тесс Коади (84,15). Российские спортсменки не выступали в данной дисциплине.

Садовски-Синнотт 20 лет, помимо золота в Пекине, на ее счету бронзовая награда Олимпиады в Пхёнчхане в биг-эйре. Новозеландка является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером мировых первенств.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Норвегии, завоевавшая две золотые награды. Второй идет команда Словении (1-0-1), третью строчку делят спортсмены из Новой Зеландии, Китая, Швеции и Нидерландов (по одной золотой медали).

Следующий комплект наград в сноуборде будет разыгран 7 февраля, за медали поборются мужчины в слоупстайле. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. 

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия2002
2Словения1012
3Нидерланды1001
3Швеция1001
3Китай1001
3Новая Зеландия1001
7Италия0202
8Россия0112
8Канада0112
10Франция0101
10Германия0101
10США0101
13Австрия0011
13Япония0011
13Венгрия0011
13Австралия0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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