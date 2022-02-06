Украинская фигуристка Шаботова назвала Олимпиаду в Пекине шансом всей жизни

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Выступление на Олимпиаде в Пекине является шансом всей жизни для фигуристки Анастасии Шаботовой, этим можно объяснить ее эмоциональную реакцию на прокат короткой программы. Такое мнение фигуристка высказала журналистам.

За короткую программу на командном турнире Шаботова получила 62,49 балла и заняла седьмое место.

"Олимпиада - это шанс всей жизни, мне не хотелось подвести команду, хотела все держать под контролем, поэтому была чуть зажата, - сказала Шаботова. - Не хотела плакать, но после проката это само получилось. Остановилась, увидела олимпийские кольца и до меня дошло, что это круто".

"Я родилась на Украине, катаюсь в Киеве, мой главный тренер - Мария Олеговна Амирханова, а со Светланой Владимировной Пановой (Панова живет и тренирует в Москве - прим. ТАСС), я иногда просто консультируюсь", - отметила Шаботова.

Шаботовой 16 лет. В июле 2019 года она получила разрешение со стороны Федерации фигурного катания Москвы выступать за сборную Украины.