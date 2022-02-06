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Олимпиада-2022 в Пекине

В МОК признали проблемы с условиями проживания спортсменов на карантине во время Олимпиады

На плохие условия проживания в ковидных отелях во время Игр пожаловалась российская биатлонистка Валерия Васнецова, схожие претензии возникли у немецких спортсменов

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Спортсмены, помещенные на карантин во время Олимпийских игр в Пекине, действительно столкнулись с плохими условиями проживания, однако оргкомитет и Международный олимпийский комитет (МОК) стараются максимально быстро их решить. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

На плохие условия проживания в ковидных отелях во время Игр пожаловалась российская биатлонистка Валерия Васнецова, схожие претензии возникли у немецких спортсменов.

"Почивать на лаврах нельзя, мы должны отслеживать такие ситуации, это наша обязанность, - сказал Дюби. - Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось".

"Если возникает проблема, то мы связываемся с национальным комитетом, всеми заинтересованными сторонами и стараемся их решать. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям. Мы стараемся сделать все, чтобы причины жалоб были устранены", - добавил он.

Спортсмены отмечали, что на карантине они лишены доступа в интернет, доступа к тренажерам, жаловались на плохое качество еды.

Олимпиада в Пекине проходит завершится 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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