{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Валиева отметила, что не думает о своем возрасте на Олимпиаде

Россиянка выиграла короткую программу в рамках командного турнира
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не думает о своем юном возрасте во время пребывания на Олимпийских играх в Пекин. Об этом 15-летняя спортсменка рассказала журналистам.

На эту тему
Фигуристка Валиева вывела сборную России на первое место в командном турнире на Олимпиаде
Фигуристка Валиева вывела сборную России на первое место в командном турнире на Олимпиаде

Валиева в воскресенье выиграла короткую программу в рамках командного турнира.

"Я особо об этом не думаю - выхожу, катаю свою программу, - сказала Валиева. - Нет смысла задумываться о возрасте, это ничего мне не даст".

Фигуристка отметила хорошие условия в Олимпийской деревне. "Мы живем в отдельном здании. Мы с девочками каждый день пересекаемся, вместе катаемся. Обстановка замечательная, атмосфера чудесная", - добавила спортсменка.

Командный турнир на Олимпиаде продолжится в воскресенье произвольными программами в мужском одиночном катании. Завершатся соревнования 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде начнутся 15 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Фигуристка Валиева оценила поддержку со стороны соперников по командному турниру
Россиянка выиграла короткую программу на командном турнире и вывела сборную на первое место
Читать полностью