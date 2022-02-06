Фигуристка Валиева отметила, что не думает о своем возрасте на Олимпиаде

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не думает о своем юном возрасте во время пребывания на Олимпийских играх в Пекин. Об этом 15-летняя спортсменка рассказала журналистам.

Фигуристка Валиева вывела сборную России на первое место в командном турнире на Олимпиаде

Валиева в воскресенье выиграла короткую программу в рамках командного турнира.

"Я особо об этом не думаю - выхожу, катаю свою программу, - сказала Валиева. - Нет смысла задумываться о возрасте, это ничего мне не даст".

Фигуристка отметила хорошие условия в Олимпийской деревне. "Мы живем в отдельном здании. Мы с девочками каждый день пересекаемся, вместе катаемся. Обстановка замечательная, атмосфера чудесная", - добавила спортсменка.

Командный турнир на Олимпиаде продолжится в воскресенье произвольными программами в мужском одиночном катании. Завершатся соревнования 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде начнутся 15 февраля.