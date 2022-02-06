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Олимпиада-2022 в Пекине

Американская фигуристка Чен призналась, что не может кататься как Валиева

Россиянка выиграла короткую программу на командном турнире, Карен Чен стала пятой

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Американская фигуристка Карен Чен не может исполнять такие элементы, которые делает Камила Валиева. Об этом Чен рассказала журналистам.

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Чен заняла пятое место в короткой программе в рамках командных соревнований, набрав 65,20 балла. Выиграла короткую программу Валиева (90,18), российская команда вышла в лидеры турнира, опережая сборную США на два балла.

"Я думаю, мы все можем согласиться в том, что я не могу делать то, что они делают. Так что опять же вопрос, насколько это великолепная команда. Я не думаю об этом слишком много, я здесь, чтобы показать мое катание. Я довольна, моя команда рада, мои партнеры по команде рады. Так что я просто фокусируюсь на том, что могу контролировать", - сказала Чен.

Командный турнир на Олимпиаде продолжится в воскресенье произвольными программами в мужском одиночном катании. Завершатся соревнования 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц.

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