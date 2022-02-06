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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Валиева рассказала, что выступает на Олимпиаде в память о своей умершей бабушке

В воскресенье спортсмена заняла первое место в короткой программе на командном турнире

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева выступает на Олимпийских играх в Пекине в память о своей умершей бабушке. Комментарий фигуристки приводит портал для олимпийцев Myinfo.

Ранее в воскресенье Валиева заняла первое место в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх, набрав 90,18 балла.

"Я немного нервничала перед соревнованиями, но как только вышла на лед, откатала хорошо. Я контролировала свою программу и показала тот результат, который хотела. У меня было так много энергии, чтобы закончить эту короткую программу. Я катаюсь для своей бабушки, которая скончалась, поэтому я думаю, что это чувство завладело мной", - сказала Валиева

Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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