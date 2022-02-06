Фигурист Кондратюк заявил, что не чувствует себя героем после произвольной программы

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк не чувствует себя героем после того, как занял второе место в произвольной программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Кондратюк за произвольную программу получил 181,65 балла. Победу одержал японец Юма Кагияма (208,94), третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44).

"Не чувствую себя героем, чувствую себя частью команды, - сказал Кондратюк. - Старался не думать, что это Олимпиада. С одной стороны, да, нет ощущения "О, я хорошо откатал на Олимпиаде", с другой - морально проще, когда ты думаешь, что это обычный старт, и он не отличается от другого".

При исполнении каскада "тройной лутц - ойлер - тройной сальхов" Кондратюк допустил ошибку на третьем прыжке, сделав сальхов в два оборота. "Сделал ойлер, и если бы сразу был тройной [сальхов], я бы въехал в борт. Было очень рискованно. Среди прыжковых элементов - единственная ошибка, в плане катания - нет, в конце я шел пешком", - объяснил фигурист.

Сборная России набрала 45 очков и занимает первое место в командном турнире, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии с 39 очками. Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц.