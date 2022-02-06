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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристы Синицина и Кацалапов выступят в произвольном танце командного турнира Олимпиады

Соревнования пройдут 7 февраля
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов представят сборную России в произвольном танце в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Кацалапов сообщил журналистам.

Синицина и Кацалапов 4 февраля заняли второе место в ритм-танце в рамках командного турнира.

"Мы будем выступать в произвольном танце", - сказал Кацалапов.

Сборная России перед заключительным днем командного турнира занимает первое место, набрав 45 очков и опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии с 39 очками. Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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