Лыжник Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, Денис Спицов финишировал вторым.

В скиатлоне лыжники преодолевают первые 15 км классическим стилем, а заключительные 15 км - свободным. После первой половины дистанции спортсмены заезжают на пит-стоп для смены лыж. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды, Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).

Большунов упал при прохождении одного из спусков на первом круге дистанции, но сумел быстро подняться и не отстал от общей группы. Спицов совершил падение на последнем круге.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Российский лыжник на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).