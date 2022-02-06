{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине
Обновлено 

Лыжник Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Россиянин Денис Спицов завоевал серебро
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, Денис Спицов финишировал вторым.

В скиатлоне лыжники преодолевают первые 15 км классическим стилем, а заключительные 15 км - свободным. После первой половины дистанции спортсмены заезжают на пит-стоп для смены лыж. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды, Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).

Большунов упал при прохождении одного из спусков на первом круге дистанции, но сумел быстро подняться и не отстал от общей группы. Спицов совершил падение на последнем круге.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Российский лыжник на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия2002
2Россия1214
3Словения1012
4Нидерланды1001
4Швеция1001
4Китай1001
4Новая Зеландия1001
8Италия0202
9Канада0112
10Франция0101
10Германия0101
10США0101
13Австрия0011
13Япония0011
13Венгрия0011
13Австралия0011
13Финяндия0011

 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Хованцев: погода может повлиять на результат биатлонисток в индивидуальной гонке в Пекине
Соревнования пройдут 7 февраля
Читать полностью