Лыжник Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, Денис Спицов финишировал вторым.
В скиатлоне лыжники преодолевают первые 15 км классическим стилем, а заключительные 15 км - свободным. После первой половины дистанции спортсмены заезжают на пит-стоп для смены лыж. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды, Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).
Большунов упал при прохождении одного из спусков на первом круге дистанции, но сумел быстро подняться и не отстал от общей группы. Спицов совершил падение на последнем круге.
Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Российский лыжник на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.
Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|2
|0
|0
|2
|2
|Россия
|1
|2
|1
|4
|3
|Словения
|1
|0
|1
|2
|4
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|4
|Швеция
|1
|0
|0
|1
|4
|Китай
|1
|0
|0
|1
|4
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|8
|Италия
|0
|2
|0
|2
|9
|Канада
|0
|1
|1
|2
|10
|Франция
|0
|1
|0
|1
|10
|Германия
|0
|1
|0
|1
|10
|США
|0
|1
|0
|1
|13
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|13
|Япония
|0
|0
|1
|1
|13
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|13
|Австралия
|0
|0
|1
|1
|13
|Финяндия
|0
|0
|1
|1