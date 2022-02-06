Лыжник Спицов заявил, что поверил в себя во время скиатлона на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Денис Спицов смог поверить в себя во время скиатлона на Олимпийских играх в Пекине и завоевать серебряную медаль. Об этом он рассказал олимпийской службе новостей.

Победу в скиатлоне одержал россиянин Александр Большунов, Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд.

"В середине сезона мне говорили, что я не верил в себя, а в этот день я в себя поверил. Верил, что был обязан взять золотую медаль, но Александр не дал сегодня шансов, - сказал Спицов. - Если честно, сегодня я был доволен своей "классикой". Но на "коньке" я просто терпел и мечтал, чтобы все поскорее закончилось".

Спицову 25 лет, он, как и Большунов, представляет "Динамо". На Олимпиаде 2018 года спортсмен завоевал две серебряные и одну бронзовую награду.