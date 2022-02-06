Панжинский: российские лыжники смогут навязать борьбу норвежцам в эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по лыжным гонкам сможет навязать борьбу норвежцам в эстафетной гонке после золота Александра Большунова и серебра Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.

Большунов принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине. В субботу Наталья Непряева стала второй в скиатлоне.

"Много эмоций, они все положительные, спасибо парням. Браво Юрию Викторовичу Бородавко, который за дня принес нам третью медаль, напоминаю, что и Наталья Непряева, и Денис Спицов, и Александр Большунов в одной группе тренируются. Гонка - супер, подавляющее преимущество Александра Большунова - минута от второго места и две от третьего, от десятого почти четыре. Трасса была такая, что победил сильнейший, эти двое, к счастью, наши ребята, Денис из теневого фаворита превратился в яркого, в какой-то момент даже показалось, что он может навязать борьбу самому Александру", - сказал Панжинский.

"Интересно, что оба медалиста сегодня упали, Александра это немножко взбодрило, Денис упал уже в конце, когда уже было все понятно в борьбе за медали. Уверен, после сегодняшней гонки у норвежцев немного задрожат коленки, они теперь боятся этой трассы и длиннющих подъемов. Норвежцы из-за коронавируса прилетели на пять дней раньше срока, возможно, они испытывают акклиматизацию. У меня после сегодняшней гонки очень оптимистичный прогноз на мужскую эстафету, в которой мы не побеждали на Олимпийских играх с 1980 года", - добавил собеседник агентства.

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).