Легков считает, что Большунову по силам стать "королем лыж" на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов способен выиграть марафон на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Александр Легков.

В воскресенье Большунов завоевал золотую медаль Олимпиады в скиатлоне на 30 км. Неофициальный титул "король лыж" присваивается лыжнику, выигравшему гонки на 30 км и 50 км на одном чемпионате мира или на одних Олимпийских играх.

"Радуемся, прыгаем, сидим счастливые, улыбаемся и встать не можем с кресел в комментаторских кабинах, потому что не знаем, что делать, куда бежать и как еще больше радоваться, невероятные ощущения, - сказал Легков. - Золотая медаль на Олимпийских играх, золото спустя восемь лет копилке сборной. Можно сказать, Александр Большунов открыл счет золотым олимпийским медалям".

Легков уверен, что Большунов способен выиграть марафон и получить неофициальный титул "король лыж". "Давайте не будем забегать вперед, будем надеяться на это. Конечно, думать об этом можно и нужно с учетом того, как проходила сегодня гонка. Будем надеяться, есть шанс, чтобы это произошло, Александр выиграл столько турниров, он уже вошел в историю просто как нереальный спортсмен, у него есть все титулы", - добавил собеседник агентства.

Большунов стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.