Большунов рассказал, кому посвятил победу в скиатлоне на Олимпийских играх

В воскресенье Большунов выиграл скиатлон и принес российской команде первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

"Посвящаю победу всем, кто верил: болельщикам, родным, которые больше всех переживали. И также хочу поздравить своего отца, у которого вчера был день рождения. Вчера подарка не было, но сегодняшняя гонка - главный подарок, который я могу подарить. Я рад, что я выиграл, это невероятно", - сказал Большунов.

"Отец - человек, который является для меня примером, он все делал для меня на протяжении карьеры, он всегда мне помогает и дает советы. То, что я сейчас показываю, - это то, что он вложил и сделал для меня. Первые шаги в лыжных гонках я сделал благодаря нему. Когда начиналась зима, то всегда он делал трассу, и сейчас около нашего дома есть круг, и любой желающий может туда прийти и потренироваться, покататься", - добавил олимпийский чемпион.

Следующий комплект медалей на Олимпиаде в Пекине лыжники разыграют 8 февраля в спринте.