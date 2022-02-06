Фристайлистка Первушина назвала трассу Игр в Пекине самой трудной в карьере

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Первушина, выступающая в дисциплине "могул", считает, что трасса Олимпиады в Пекине стала сложнейшей в ее карьере на данный момент. Такое мнение она высказала ТАСС.

В воскресенье Первушина выступила во второй женской квалификации олимпийских соревнований в могуле. Она набрала 63,97 балла, улучшив результат по сравнению с первой квалификации, однако не смогла выйти в финал. В финале олимпийских соревнований выступят россиянки Анастасия Смирнова и Полина Чудинова.

"Олимпиада у меня первая, поэтому она мне в принципе запомнится. <…> Здесь достаточно тяжелая трасса, наверное, самая сложная из тех, где я была. Жесткий снег, крутая [трасса], ветер сильный на старте", - отметила собеседница агентства.

По итогам выступления спортсменка отметила, что у нее есть небольшие проблемы в скорости и прыжках, над которыми она будет работать.

Первушиной 24 года, она является победителем этапов Кубка Европы в могуле и парном могуле (2016), чемпионкой России в парном могуле (2018), бронзовым призером Чемпионата России в могуле (2021).