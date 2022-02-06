Упал, встал и победил. Лыжник Большунов выиграл олимпийское золото в скиатлоне

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом, заняв первое место в скиатлоне. Он принес сборной России первое золото Игр в Пекине, а также стал первым российским лыжником, выигравшим Олимпиаду, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.
Уроженец Брянской области по ходу сезона не радовал болельщиков результатами, к которым многие успели привыкнуть в последние годы. Двукратный обладатель Кубка мира в январе стал вторым в многодневной гонке "Тур де Ски", а до этого на этапах Кубка мира он один раз занял первое место, один раз - третье. Неудачно для россиянина начался и олимпийский скиатлон - при прохождении одного из спусков на первом круге он упал, однако сумел быстро подняться, догнал лидеров и вскоре оторвался от группы преследователей вместе с финном Ийво Нисканеном. "Без падения не станешь олимпийским чемпионом, так что это падение, можно сказать, было запланированным", - сказал Большунов после гонки.
Одновременно с Нисканеном россиянин завершил первую половину гонки, а после смены лыж сумел оторваться от своего соперника. В итоге Большунов, представляющий спортивное общество "Динамо", смог финишировать с флагом Олимпийского комитета России.
"Я еще утром понимал, что могу выиграть, - рассказал Большунов олимпийской службе новостей. - Когда началась гонка, то на классической части пошел в отрыв и понял, что этот шанс нельзя упускать. Просто начал работать, а на коньковой части надо было избежать переживаний перед финишем и забрать золотую медаль".
Второе же место занял еще один динамовец, Денис Спицов, который опередил финна и даже позволил себе упасть на заключительном круге. "В середине сезона мне говорили, что я не верил в себя, а в этот день я в себя поверил, - сказал Спицов. - Верил, что был обязан взять золотую медаль, но Александр не дал сегодня шансов. Если честно, сегодня я был доволен своей "классикой". Но на "коньке" я просто терпел и мечтал, чтобы все поскорее закончилось".
Последним из россиян скиатлон на Олимпиаде выигрывал Евгений Дементьев в 2006 году в Турине. Кроме того, впервые с 2014 года российские лыжники заняли в олимпийской гонке первые два места - в Сочи золото в гонке на дистанции 50 км свободным стилем взял Александр Легков, серебро - Максим Вылегжанин, бронзу - Илья Черноусов.
Пьедестал не выдержал чемпиона
Во время цветочной церемонии произошел забавный эпизод с участием Большунова. Олимпийский чемпион повредил пьедестал, когда вскакивал на него. Лыжник оступился, соскочил с высшей ступени и ногой задел табличку с надписью Beijing 2022, которая отлетела от пьедестала. На починку потребовалась минута, после чего спортсмены еще раз взошли на пьедестал.
Свою победу Большунов посвятил отцу. "То, что я сейчас показываю, - это то, что он вложил и сделал для меня. Первые шаги в лыжных гонках я сделал благодаря ему. Когда начиналась зима, то всегда он делал трассу, и сейчас около нашего дома есть круг, и любой желающий может туда прийти и потренироваться, покататься", - вспомнил он. Также спортсмен рассказал, что золотая олимпийская медаль стала своеобразным подарком отцу, у которого накануне гонки был день рождения.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в разговоре с ТАСС заявил, что Большунов и Спицов были на голову сильнее своих соперников. Большунов выиграл на финише у своего соотечественника более минуты, а у ставшего бронзовым призером Нисканена - две минуты. Норвежцы, которые традиционно считаются фаворитами соревнований по лыжным гонкам, в этот раз остались без медалей - лучшим стал занявший четвертое место Ханс Кристер Холунн, а трехкратный олимпийский чемпион и лидер общего зачета Кубка мира текущего сезона Йоханнес Клебо и вовсе провалил гонку, финишировав 40-м и проиграв победителю более девяти минут. Спицов после финиша удивлялся тому, что норвежские лыжники не смогли навязать борьбу в скиатлоне.
Праздничное настроение Большунову попытался подпортить американский корреспондент портала Faster Skier Натаниэль Херц, который задал россиянину вопрос про допинг, вспомнив о санкциях в отношении российского спорта, из-за чего сборная России вынуждена на Олимпиаде в Пекине выступать под флагом Олимпийского комитета России.
"Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются. Задавать такие вопросы в нашу сторону неправильно, такой результат не сваливается с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы тренируемся, то приезжайте и смотрите, это реально тяжелые тренировки. После того, как вы посмотрите, как мы тренируемся, у вас такие вопросы отпадут", - сказал Большунов, заметив, что его даже "немного выворачивает", когда он что-то слышит о допинге.
Следующий комплект медалей на Олимпиаде в Пекине лыжники разыграют 8 февраля, в этот день состоятся спринтерские гонки.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|2
|Швеция
|2
|0
|0
|2
|3
|Россия
|1
|2
|1
|4
|4
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|5
|Словения
|1
|0
|1
|2
|5
|Япония
|1
|0
|1
|2
|7
|Китай
|1
|0
|0
|1
|7
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|9
|Италия
|0
|2
|0
|2
|10
|Канада
|0
|1
|1
|2
|10
|Австрия
|0
|1
|1
|2
|12
|Франция
|0
|1
|0
|1
|12
|Германия
|0
|1
|0
|1
|12
|США
|0
|1
|0
|1
|15
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|15
|Австралия
|0
|0
|1
|1
|15
|Финяндия
|0
|0
|1
|1
|15
|Польша
|0
|0
|1
|1