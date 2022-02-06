Упал, встал и победил. Лыжник Большунов выиграл олимпийское золото в скиатлоне

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом, заняв первое место в скиатлоне. Он принес сборной России первое золото Игр в Пекине, а также стал первым российским лыжником, выигравшим Олимпиаду, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.

Уроженец Брянской области по ходу сезона не радовал болельщиков результатами, к которым многие успели привыкнуть в последние годы. Двукратный обладатель Кубка мира в январе стал вторым в многодневной гонке "Тур де Ски", а до этого на этапах Кубка мира он один раз занял первое место, один раз - третье. Неудачно для россиянина начался и олимпийский скиатлон - при прохождении одного из спусков на первом круге он упал, однако сумел быстро подняться, догнал лидеров и вскоре оторвался от группы преследователей вместе с финном Ийво Нисканеном. "Без падения не станешь олимпийским чемпионом, так что это падение, можно сказать, было запланированным", - сказал Большунов после гонки.

Одновременно с Нисканеном россиянин завершил первую половину гонки, а после смены лыж сумел оторваться от своего соперника. В итоге Большунов, представляющий спортивное общество "Динамо", смог финишировать с флагом Олимпийского комитета России.

"Я еще утром понимал, что могу выиграть, - рассказал Большунов олимпийской службе новостей. - Когда началась гонка, то на классической части пошел в отрыв и понял, что этот шанс нельзя упускать. Просто начал работать, а на коньковой части надо было избежать переживаний перед финишем и забрать золотую медаль".

Второе же место занял еще один динамовец, Денис Спицов, который опередил финна и даже позволил себе упасть на заключительном круге. "В середине сезона мне говорили, что я не верил в себя, а в этот день я в себя поверил, - сказал Спицов. - Верил, что был обязан взять золотую медаль, но Александр не дал сегодня шансов. Если честно, сегодня я был доволен своей "классикой". Но на "коньке" я просто терпел и мечтал, чтобы все поскорее закончилось".

Последним из россиян скиатлон на Олимпиаде выигрывал Евгений Дементьев в 2006 году в Турине. Кроме того, впервые с 2014 года российские лыжники заняли в олимпийской гонке первые два места - в Сочи золото в гонке на дистанции 50 км свободным стилем взял Александр Легков, серебро - Максим Вылегжанин, бронзу - Илья Черноусов.

Пьедестал не выдержал чемпиона

Во время цветочной церемонии произошел забавный эпизод с участием Большунова. Олимпийский чемпион повредил пьедестал, когда вскакивал на него. Лыжник оступился, соскочил с высшей ступени и ногой задел табличку с надписью Beijing 2022, которая отлетела от пьедестала. На починку потребовалась минута, после чего спортсмены еще раз взошли на пьедестал.

Свою победу Большунов посвятил отцу. "То, что я сейчас показываю, - это то, что он вложил и сделал для меня. Первые шаги в лыжных гонках я сделал благодаря ему. Когда начиналась зима, то всегда он делал трассу, и сейчас около нашего дома есть круг, и любой желающий может туда прийти и потренироваться, покататься", - вспомнил он. Также спортсмен рассказал, что золотая олимпийская медаль стала своеобразным подарком отцу, у которого накануне гонки был день рождения.