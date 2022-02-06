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Олимпиада-2022 в Пекине

Упал, встал и победил. Лыжник Большунов выиграл олимпийское золото в скиатлоне

Золотая медаль Большунова стала первой для сборной России на Играх в Пекине, серебро в скиатлоне завоевал россиянин Денис Спицов
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Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Денис Спицов (справа)
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Александр Большунов (на переднем плане) и Денис Спицов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Денис Спицов и Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Денис Спицов, Александр Большунов и Ийво Нисканен
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом, заняв первое место в скиатлоне. Он принес сборной России первое золото Игр в Пекине, а также стал первым российским лыжником, выигравшим Олимпиаду, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.

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Уроженец Брянской области по ходу сезона не радовал болельщиков результатами, к которым многие успели привыкнуть в последние годы. Двукратный обладатель Кубка мира в январе стал вторым в многодневной гонке "Тур де Ски", а до этого на этапах Кубка мира он один раз занял первое место, один раз - третье. Неудачно для россиянина начался и олимпийский скиатлон - при прохождении одного из спусков на первом круге он упал, однако сумел быстро подняться, догнал лидеров и вскоре оторвался от группы преследователей вместе с финном Ийво Нисканеном. "Без падения не станешь олимпийским чемпионом, так что это падение, можно сказать, было запланированным", - сказал Большунов после гонки.

Одновременно с Нисканеном россиянин завершил первую половину гонки, а после смены лыж сумел оторваться от своего соперника. В итоге Большунов, представляющий спортивное общество "Динамо", смог финишировать с флагом Олимпийского комитета России.

"Я еще утром понимал, что могу выиграть, - рассказал Большунов олимпийской службе новостей. - Когда началась гонка, то на классической части пошел в отрыв и понял, что этот шанс нельзя упускать. Просто начал работать, а на коньковой части надо было избежать переживаний перед финишем и забрать золотую медаль".

Второе же место занял еще один динамовец, Денис Спицов, который опередил финна и даже позволил себе упасть на заключительном круге. "В середине сезона мне говорили, что я не верил в себя, а в этот день я в себя поверил, - сказал Спицов. - Верил, что был обязан взять золотую медаль, но Александр не дал сегодня шансов. Если честно, сегодня я был доволен своей "классикой". Но на "коньке" я просто терпел и мечтал, чтобы все поскорее закончилось".

Последним из россиян скиатлон на Олимпиаде выигрывал Евгений Дементьев в 2006 году в Турине. Кроме того, впервые с 2014 года российские лыжники заняли в олимпийской гонке первые два места - в Сочи золото в гонке на дистанции 50 км свободным стилем взял Александр Легков, серебро - Максим Вылегжанин, бронзу - Илья Черноусов.

Пьедестал не выдержал чемпиона

Во время цветочной церемонии произошел забавный эпизод с участием Большунова. Олимпийский чемпион повредил пьедестал, когда вскакивал на него. Лыжник оступился, соскочил с высшей ступени и ногой задел табличку с надписью Beijing 2022, которая отлетела от пьедестала. На починку потребовалась минута, после чего спортсмены еще раз взошли на пьедестал.

Свою победу Большунов посвятил отцу. "То, что я сейчас показываю, - это то, что он вложил и сделал для меня. Первые шаги в лыжных гонках я сделал благодаря ему. Когда начиналась зима, то всегда он делал трассу, и сейчас около нашего дома есть круг, и любой желающий может туда прийти и потренироваться, покататься", - вспомнил он. Также спортсмен рассказал, что золотая олимпийская медаль стала своеобразным подарком отцу, у которого накануне гонки был день рождения.

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в разговоре с ТАСС заявил, что Большунов и Спицов были на голову сильнее своих соперников. Большунов выиграл на финише у своего соотечественника более минуты, а у ставшего бронзовым призером Нисканена - две минуты. Норвежцы, которые традиционно считаются фаворитами соревнований по лыжным гонкам, в этот раз остались без медалей - лучшим стал занявший четвертое место Ханс Кристер Холунн, а трехкратный олимпийский чемпион и лидер общего зачета Кубка мира текущего сезона Йоханнес Клебо и вовсе провалил гонку, финишировав 40-м и проиграв победителю более девяти минут. Спицов после финиша удивлялся тому, что норвежские лыжники не смогли навязать борьбу в скиатлоне.

Праздничное настроение Большунову попытался подпортить американский корреспондент портала Faster Skier Натаниэль Херц, который задал россиянину вопрос про допинг, вспомнив о санкциях в отношении российского спорта, из-за чего сборная России вынуждена на Олимпиаде в Пекине выступать под флагом Олимпийского комитета России.

"Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются. Задавать такие вопросы в нашу сторону неправильно, такой результат не сваливается с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы тренируемся, то приезжайте и смотрите, это реально тяжелые тренировки. После того, как вы посмотрите, как мы тренируемся, у вас такие вопросы отпадут", - сказал Большунов, заметив, что его даже "немного выворачивает", когда он что-то слышит о допинге.

Следующий комплект медалей на Олимпиаде в Пекине лыжники разыграют 8 февраля, в этот день состоятся спринтерские гонки.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия2013
2Швеция2002
3Россия1214
4Нидерланды1102
5Словения1012
5Япония1012
7Китай1001
7Новая Зеландия1001
9Италия0202
10Канада0112
10Австрия0112
12Франция0101
12Германия0101
12США0101
15Венгрия0011
15Австралия0011
15Финяндия0011
15Польша0011

 

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