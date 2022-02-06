Афганские лыжники не приехали на Игры в Пекин из-за проблем с получением паспортов

ТАСС, 6 февраля. Сильнейшие лыжники Афганистана не приехали в Китай для участия в Олимпийских играх из-за проблем с получением местных паспортов. Об этом сообщил в воскресенье представитель афганской Федерации лыжного спорта.

"Два сильнейших афганских лыжника Сайед Али-Шах Фарханг и Саджад Хосейни, которые должны были представлять страну на Олимпиаде, не смогли принять участия в соревнованиях из-за отсутствия у них паспортов для поездки в Китай", - сказал представитель федерации Шамс Каргар, слова которого привел афганский телеканал "Толо ньюс".

Он добавил, что "паспортное управление не выдало паспорт ни одному из указанных спортсменов". Таким образом, заметил Каргар, "афганский народ остался сторонним наблюдателем за олимпийскими соревнованиями".

Со своей стороны представители Национального олимпийского комитета Афганистана указали, что "после политических перемен в стране возникли некоторые технические проблемы, которые не позволили членам афганской команды по лыжным гонкам вовремя получить паспорта и принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине".

Представители Афганистана ни разу в истории не выступали на зимних Олимпийских играх.

Летом 2021 года движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.