Тарасова прокомментировала поведение украинских фигуристов после проката Валиевой

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Украинские фигуристы не могли аплодировать вместе с другими иностранными спортсменами россиянке Камиле Валиевой после проката короткой программы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, поскольку на них оказывается давление. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

После проката Валиевой с короткой программой все иностранные фигуристы стоя аплодировали российской спортсменке, однако спортсмены из Украины остались на своих местах и ограничились сдержанной реакцией на выступление россиянки.

"Если президент их страны не разрешает аплодировать и говорить на русском языке, как они могут это делать? Все [подневольные], не только спортсмены", - сказала Тарасова.

Валиева заняла первое место в короткой программе, набрав 90,18 балла. Произвольную программу в рамках командного турнира она представит в понедельник.

Сборная России набрала 45 очков и занимает первое место в командном турнире, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии (39), далее идут сборные Канады (30) и Китая (29). Турнир завершится 7 февраля.