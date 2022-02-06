Саночник Павличенко заявил, что не собирается завершать карьеру после пекинской Олимпиады

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко, для которого Олимпиада в Пекине стала третьей, не собирается завершать спортивную карьеру по окончании сезона. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

На Играх-2022 30-летний Павличенко по сумме четырех попыток занял 10-е место. На дебютной для себя Олимпиаде 2014 года он был пятым, четыре года спустя в Южной Корее - 14-м.

На вопрос, не планирует ли он завершать карьеру после пекинской Олимпиады, Павличенко ответил. "Нет, конечно, санный спорт, как все знают, это спорт старичков, расцвет карьеры как правило происходит позже. Посмотрите на тех же братьев Сиксов из Латвии, да и наш Альберт Демченко очень долго выступал. Он вообще уникальный спортсмен".

Бывший главный тренер сборной России по санному спорту Демченко принимал участие в семи Олимпийских играх. Он завершил карьеру спортсмена в 42 года после того, как на Олимпиаде в Сочи стал обладателем двух серебряных наград (в личном турнире и командной гонке).

В активе Павличенко есть две золотых награды чемпионатов мира и шесть - чемпионатов Европы. Он 22 раза побеждал на этапах Кубка мира (девять раз в составе эстафетной команды).