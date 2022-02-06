Саночник Репилов заявил, что хочет отобраться на Олимпиаду-2026 и добиться там успеха

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по санному спорту Роман Репилов, не сумевший стать призером Олимпиады в Пекине, намерен отобраться на Игры-2026 и добиться там успеха. Об этом Репилов сказал журналистам.

На второй для себя Олимпиаде Репилов занял девятое место, четыре года назад в южнокорейском Пхёнчхане он был восьмым.

"Я очень хочу отобраться на свою третью Олимпиаду и добиться наконец того, что хочу, - сказал Репилов. - Сейчас мне нужно дождаться окончания этого сезона, чтобы начать все по-другому. Мне придется быть более самостоятельным, больше заниматься как своим физическим состоянием, так и инвентарем".

"Если говорить в целом про выступление на Олимпиаде, то и сегодня был не мой день. Бороться за восьмые-десятые места не для меня. Трудно что-то противопоставить соперникам, когда ты со старта уступаешь в скорости, а к твоим саням как будто привязан якорь", - добавил спортсмен.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии.