Саночник Павличенко считает, что отсутствие удачи помешало ему успешно выступить на Играх

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Один из лидеров сборной России по санному спорту Семен Павличенко, занявший по итогам Олимпиады в Пекине десятое место, считает, что отсутствие удачи стало основной причиной не совсем успешных выступлений в олимпийском сезоне. Об этом Павличенко рассказал ТАСС.

"Не хватило в этом сезоне удачи, с самого начала пошла черная полоса неудач, с самого начала все не так, - сказал Павличенко. - Также четко могу сказать, что с инвентарем немного не угадали, и никак не можем до конца понять, почему едем так медленно. Никто не знает, потому что нет никаких научных исследований, все пальцем в небо".

"Раньше я думал, что удача нужна неудачникам всяким, а спортсменам надо желать успеха, - продолжил спортсмен. - Но жизнь показала, что и мы зависим от нее. Но я руки никогда не опускаю, в таких ситуациях я хочу еще сильнее работать, и появляется такой настрой, чтобы сделать самый быстрый инвентарь и натренироваться так, чтобы стать лучше всех. Есть идеи как изменить геометрию саней, я хочу попробовать этим летом все воплотить".

На дебютной для себя Олимпиаде 2014 года в Сочи Павличенко был пятым, четыре года спустя в Южной Корее - 14-м. В активе россиянина есть две золотых награды чемпионатов мира и шесть - чемпионатов Европы. Он 22 раза побеждал на этапах Кубка мира (девять раз в составе эстафетной команды).