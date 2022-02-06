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Олимпиада-2022 в Пекине

Гарт назвала неудовлетворительными результаты российских саночников на Олимпиаде

В заездах одиночников Роман Репилов занял девятое место, Семен Павличенко - 10-е, Александр Горбацевич - 14-е
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские саночники в заездах одиночников на Олимпийских играх в Пекине показали неудовлетворительные результаты. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

В воскресенье немецкий саночник Йоханнес Людвиг занял первое место в заездах одиночников. Лучшим из россиян стал трехкратный чемпион мира Роман Репилов, занявший в итогом протоколе девятую строчку, двукратный победитель мирового первенства Семен Павличенко расположился на одну позицию ниже, Александр Горбацевич показал 14-й результат.

"Конечно, не удовлетворена результатами, я очень расстроена, - сказала Гарт. - Если посмотреть вообще на наш предолимпийский сезон, то он практически такой и был, в этом сезоне плохо получалось. Если сравнивать с тремя сезонами до Олимпиады, когда мы первые строчки в мировом рейтинге занимали, то этот сезон с самого начала у нас не задался".

"Можно говорить, что результаты в предолимпийском сезоне повлияли на результаты Олимпиады. Будем работать дальше, это не последние заезды. Надеюсь, что у других ребят получится побороться за медали", - добавила Гарт.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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