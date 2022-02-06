Фристайлистка Смирнова назвала необычной олимпийскую трассу для могула в Китае

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова, ставшая в воскресенье бронзовым призером Олимпиады в Пекине в дисциплине "могул", назвала пройденную трассу и формат старта на Играх необычными. Такое мнение она высказала журналистам.

"Изначально мне трасса показалась необычной. У всех здесь проходили Кубки мира, а в нашей дисциплине нет. Здесь другой формат старта - три финала, обычно в Кубках мира их два. Когда я ехала сюда, не представляла, как сделать три стабильных проезда и до этого пройти квалификацию", - сказала Смирнова.

По ее словам, личный тренер рекомендовал ей ехать так, "как душа лежит", и так, как спортсменка катается на тренировках "[На тренировках] я не трясусь, не боюсь, делаю, как мне нравится - ощущаю полет", - добавила спортсменка.

Смирнова отметила, что следующим стартом для могулистов станет российский чемпионат, который пройдет в феврале. "После этого мы будем [выступать] на Кубках мира", - сказала Смирнова.

Смирновой 19 лет, она представляет общество ЦСКА. Спортсменка является чемпионкой мира 2021 года в парном могуле, а также бронзовым призером мирового первенства в индивидуальных соревнованиях.