Алиев: сборную России по мини-футболу не в чем упрекнуть после поражения в финале Евро

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки сборной России по мини-футболу после поражения от команды Португалии в финале чемпионата Европы не заслуживают упреков в свой адрес. Такое мнение ТАСС высказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Сборная России в воскресенье потерпела поражение от команды Португалии со счетом 2:4 в финале чемпионата Европы, который завершился в Нидерландах. По ходу первого тайма россияне вели со счетом 2:0, но не сумели удержать преимущество.

"Я бы охарактеризовал финал так: одна достойная команда проиграла другой, - сказал Алиев. - Упрекнуть наших ребят в отсутствии самоотдачи или еще чем-то язык не поворачивается. Тактика, выбранная тренерским штабом во главе с Сергеем Скоровичем, в первом тайме работала идеально. Во втором она практически сходила на нет из-за отсутствия необходимого объема сил у наших футболистов: была выбрана очень энергозатратная тактика - все время играть в прессинг".

"Просто не хватило сил во втором тайме, а Португалия, к сожалению, забила те мячи, которые в других матчах для вратаря Дмитрия Путилова казались бы просто немыслимыми, - продолжил собеседник агентства. - Два из трех мячей сборной Португалии были ненужными (четвертый мяч сборная России пропустила в пустые ворота на 40-й минуте встречи после замены голкипера на пятого полевого игрока - прим. ТАСС). Когда мы не реализуем свои моменты, футбольный бог этого не прощает".

Президент АМФР подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть игроков. "Я поздравляю сборную России с серебряными медалями. Ребята сейчас очень расстроены, со слезами на глазах. Они чувствовали и понимали, что могут завоевать титул, но мы опять остались без него", - добавил глава ассоциации.

"Александр Дюков (президент Российского футбольного союза - прим. ТАСС) был на матче, он поздравил ребят с серебряными медалями, принимал участие в награждении. Конечно, он очень хотел вручить нашей команде вместе с президентом УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций]) Александером Чеферином кубок, но, к сожалению, сегодня Португалия на пьедестале", - отметил он.

Сборная России сделала все возможное для победы

"Есть один плюс - мы обошли сборную Испании (команда в полуфинале проиграла португальцам, а в матче за третье место обыграла украинцев - прим. ТАСС), которая на протяжении многих лет является нашим основным конкурентом. Сегодня она опустилась на третью строчку. Испания позади, но Португалия впереди", - продолжил президент АМФР.

"Будем работать дальше! Ребята очень расстроены. Мы увидели, что это преданнейшие люди, которые играли от всего сердца и делали все возможное", - резюмировал Алиев.

Сборная Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы, команда добилась успеха на предыдущем турнире в 2018 году. Также португальцы являются действующими чемпионами мира. Сборная России становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда становилась второй, трижды занимала третье место. На предыдущем европейском первенстве россияне заняли третье место, до этого трижды выходили в финал.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году, место проведения турнира будет определено позднее.