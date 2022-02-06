Самедов назвал серебро чемпионата Европы по мини-футболу хорошим итогом для сборной России

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший игрок сборной России по футболу Александр Самедов назвал отличным выступление национальной команды по мини-футболу на чемпионате Европы в Нидерландах. Комментарий Самедова приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Сборная России по мини-футболу проиграла в финале чемпионата Европы португальцам со счетом 2:4. В полуфинале российская команда победила сборную Украины (3:2).

"Да, к сожалению, вели 2:0 и проиграли 2:4, что поделать, очень жаль. В целом, отличное выступление, серебро - тоже хороший результат, могли стать лучшими, но не выиграли. Было важно победить, но не получилось. Не играет роли, у кого они выиграли в полуфинале, та игра была важной, но на месте украинцев могла быть любая другая сборная", - сказал Самедов.

Сборная России становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда занимала второе место, трижды - третье. На предыдущем европейском первенстве россияне завоевали бронзовые медали, до этого три раза подряд сборная России выходила в финал соревнований.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году, место проведения турнира будет определено позднее.