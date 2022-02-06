Полный комплект. Сборная России завоевала три награды во второй медальный день Олимпиады

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали в воскресенье три медали на Олимпийских играх в Пекине. Лыжник Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне, Денис Спицов стал серебряным призером в этой же гонке, фристайлистка Анастасия Смирнова взяла бронзу в дисциплине "могул", а сборная России вышла на первое место в командном турнире по фигурному катанию.

После серебра Натальи Непряевой в женском скиатлоне, которое она завоевала в субботу, проявили себя и российские лыжники. Большунов, несмотря на падение на первом круге, догнал лидеров и вскоре убежал от группы преследователей вместе с финном Ийво Нисканеном. Одновременно с Нисканеном россиянин завершил первую половину гонки, а после смены лыж сумел оторваться от своего соперника. Финна, ставшего только третьим, обошел и Спицов, проигравший Большунову 1 минуту и 11 секунд. Трехкратный олимпийский чемпион и лидер общего зачета Кубка мира текущего сезона норвежец Йоханнес Клебо провалил гонку, финишировав лишь 40-м. Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим олимпийское золото, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.

Девятнадцатилетняя фристайлистка Анастасия Смирнова, для которой Игры в Пекине дебютные, завоевала бронзу в дисциплине "могул". Эта медаль стала первой олимпийской наградой российских могулисток за последние 28 лет, в 1994 году бронзу в Лиллехаммере выиграла Елизавета Кожевникова.

В первом финале, куда она прошла по результатам квалификации 3 февраля, Смирнова показала результат 73,76 балла и заняла 10-е место из 20. Впрочем, этого хватило, чтобы перейти на следующий этап, где спортсменка улучшила свой результат почти на 0,5 балла. Это позволило ей попасть в суперфинал с четвертого места, обойдя, к примеру, олимпийскую чемпионку и трехкратную чемпионку мира француженку Перрин Лаффон. В решающем финале российская спортсменка закрепила результат и стала третьей.

Золото завоевала австралийка Джакара Энтони (83,09), серебро - американка Джаэлин Кауф (80,28).

Сборная России могла выиграть бронзу и в конькобежном спорте. В забеге на 5 000 м Сергей Трофимов до последнего держался третьим, но все же проиграл норвежцу Хальгейру Энгебротену. Победил с олимпийским рекордом швед Нильс ван дер Пул, с которым работает бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер. Вторым с отставанием 0,47 секунды стал нидерландец Патрик Руст.

Валиева и Кондратюк ведут россиян к золоту

В прыжках на лыжах с нормального трамплина Евгений Климов некоторое время шел третьим, но в итоге стал пятым. Тем не менее это наивысшее достижение на Олимпийских играх для российских спортсменов, до этого лучшим результатом было девятое место Михаила Назарова на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Кроме того, это высший результат в истории отечественных прыжков с трамплина после победы Владимира Белоусова на Олимпиаде 1968 года.