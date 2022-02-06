Полный комплект. Сборная России завоевала три награды во второй медальный день Олимпиады

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали в воскресенье три медали на Олимпийских играх в Пекине. Лыжник Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне, Денис Спицов стал серебряным призером в этой же гонке, фристайлистка Анастасия Смирнова взяла бронзу в дисциплине "могул", а сборная России вышла на первое место в командном турнире по фигурному катанию.
После серебра Натальи Непряевой в женском скиатлоне, которое она завоевала в субботу, проявили себя и российские лыжники. Большунов, несмотря на падение на первом круге, догнал лидеров и вскоре убежал от группы преследователей вместе с финном Ийво Нисканеном. Одновременно с Нисканеном россиянин завершил первую половину гонки, а после смены лыж сумел оторваться от своего соперника. Финна, ставшего только третьим, обошел и Спицов, проигравший Большунову 1 минуту и 11 секунд. Трехкратный олимпийский чемпион и лидер общего зачета Кубка мира текущего сезона норвежец Йоханнес Клебо провалил гонку, финишировав лишь 40-м. Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим олимпийское золото, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.
Девятнадцатилетняя фристайлистка Анастасия Смирнова, для которой Игры в Пекине дебютные, завоевала бронзу в дисциплине "могул". Эта медаль стала первой олимпийской наградой российских могулисток за последние 28 лет, в 1994 году бронзу в Лиллехаммере выиграла Елизавета Кожевникова.
В первом финале, куда она прошла по результатам квалификации 3 февраля, Смирнова показала результат 73,76 балла и заняла 10-е место из 20. Впрочем, этого хватило, чтобы перейти на следующий этап, где спортсменка улучшила свой результат почти на 0,5 балла. Это позволило ей попасть в суперфинал с четвертого места, обойдя, к примеру, олимпийскую чемпионку и трехкратную чемпионку мира француженку Перрин Лаффон. В решающем финале российская спортсменка закрепила результат и стала третьей.
Золото завоевала австралийка Джакара Энтони (83,09), серебро - американка Джаэлин Кауф (80,28).
Сборная России могла выиграть бронзу и в конькобежном спорте. В забеге на 5 000 м Сергей Трофимов до последнего держался третьим, но все же проиграл норвежцу Хальгейру Энгебротену. Победил с олимпийским рекордом швед Нильс ван дер Пул, с которым работает бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер. Вторым с отставанием 0,47 секунды стал нидерландец Патрик Руст.
Валиева и Кондратюк ведут россиян к золоту
В прыжках на лыжах с нормального трамплина Евгений Климов некоторое время шел третьим, но в итоге стал пятым. Тем не менее это наивысшее достижение на Олимпийских играх для российских спортсменов, до этого лучшим результатом было девятое место Михаила Назарова на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Кроме того, это высший результат в истории отечественных прыжков с трамплина после победы Владимира Белоусова на Олимпиаде 1968 года.
Климов по сумме двух прыжков набрал 261,5 очка. Даниил Садреев занял восьмое место (259,4). Победу одержал японец Рёю Кобаяси (275), второе место занял австриец Мануэль Феттнер (270,8), третьим стал поляк Давид Кубацкий (265,9).
В командном турнире фигуристов российская сборная вышла на первое место после того, как блестяще исполнила короткую программу Камила Валиева, которая набрала 90,18 балла. Второе место заняла японка Вакаба Хигути (74,73 балла), третьей стала канадка Мадлен Скизас (69,60).
Упрочил лидерство россиян по итогам произвольной программы у мужчин Марк Кондратюк, который получил за прокат 181,65 балла. 18-летний россиянин уступил японцу Юме Кагияме (208,94), но сумел обойти американца Винсента Чжоу (171,44).
Перед заключительным днем турнира российская команда лидирует, набрав 45 очков, в активе американцев 42 балла, третью позицию занимают японцы (39), далее идут сборные Канады (30) и Китая (29). В понедельник произвольные программы покажут спортивные пары и женщины, а дуэты продемонстрируют произвольный танец.
Неудача Репилова и Павличенко
Российские саночники остались без медалей в соревновании одиночек, лучшим стал трехкратный чемпион мира Роман Репилов, занявший девятое место. Двукратный победитель мировых первенств Семен Павличенко расположился на одну позицию ниже. Олимпийским чемпионом стал немец Йоханнес Людвиг, показавший результат 3 минуты 48,735 секунды.
Серебряную медаль завоевал австриец Вольфганг Киндль, отставание которого от лидера составило 0,160 секунды. Бронзовым призером стал итальянец Доминик Фишналлер (+0,951). Трехкратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Феликс Лох из Германии занял четвертое место (+1,143).
В сноуборде в дисциплине "слоупстайл" победила Зои Садовски-Синнотт, показавшая результат 92,88 балла. Она принесла сборной Новой Зеландии первую золотую медаль в истории выступления на зимних Олимпийских играх. Второй стала американка Джулия Марино (87,68), третьей - австралийка Тесс Коади (84,15). Россиянки не выступали в данной дисциплине.
По итогам дня в медальном зачете Олимпиады россияне идут на третьем месте с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами. На первом месте норвежцы (2-0-1), вторые - шведы (2-0-0).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|2
|Швеция
|2
|0
|0
|2
|3
|Россия
|1
|2
|2
|5
|4
|Германия
|1
|1
|0
|2
|4
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|6
|Словения
|1
|0
|1
|2
|6
|Япония
|1
|0
|1
|2
|6
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|9
|Китай
|1
|0
|0
|1
|9
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|11
|Австрия
|0
|2
|1
|3
|11
|Италия
|0
|2
|1
|3
|13
|США
|0
|2
|0
|2
|14
|Канада
|0
|1
|1
|2
|15
|Франция
|0
|1
|0
|1
|16
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|16
|Финяндия
|0
|0
|1
|1
|16
|Польша
|0
|0
|1
|1