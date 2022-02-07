Сборная Сенегала по футболу впервые в истории стала победителем Кубка африканских наций

ТАСС, 7 февраля. Сборная Сенегала в серии пенальти победила команду Египта в финальном матче Кубка африканских наций по футболу. Встреча прошла в камерунском городе Яунде.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее оказались сенегальцы - 4:2.

На седьмой минуте встречи сенегалец Садио Мане не сумел реализовать пенальти.

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в результате давки, которая произошла 24 января перед матчем 1/8 финала между сборными Камеруна и Коморских Островов (2:1) на стадионе "Олембе" в Яунде.

Команда Сенегала впервые в истории стала победителем Кубка африканских наций, ранее они дважды проигрывали в финальных встречах турнира в 2002 и 2019 годах. Египтяне являются рекордсменами по победам в континентальном первенстве, на их счету семь титулов. Последний раз команда Египта побеждала в 2010 году.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. Следующий турнир пройдет в 2023 году в Кот-д'Ивуаре.