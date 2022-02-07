Фигуристка Валиева без ошибок исполнила произвольную программу на тренировке

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Абсолютная рекордсменка мира по фигурному катанию Камила Валиева успешно провела утреннюю тренировку перед выступлением с произвольной программой в командных соревнованиях, которые завершатся на Олимпийских играх в Пекине 7 февраля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Дебютантка Олимпийских игр Валиева перед прогоном программы несколько раз без ошибок выполнила тройной аксель с риппоном, каскады с четверным тулупом, тройной сальхов. В программе "Болеро" спортсменка исполнила запланированные четверной сальхов, тройной аксель, каскады.

Валиева, выигравшая короткую программу командного турнира, выступит в произвольной программой под последним, пятым номером. Перед заключительным днем командного турнира российская команда лидирует, набрав 45 очков, на втором месте находится сборная США (42 балла), третью позицию занимает команда Японии (39), далее идут сборные Канады (30) и Китая (29). Сборная России выиграла командный турнир на Олимпийских играх в 2014 году, а на Олимпиаде 2018 года завоевала серебро, уступив лишь канадским фигуристам.