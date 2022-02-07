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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристы Мишина и Галлямов сообщили, что избежали серьезных повреждений после падения

Пара упала в конце произвольной программы в командном турнире

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов уверены, что повреждения после падения в командном турнире не помешают им выступить в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Российские фигуристы набрали 145,20 балла и выиграли произвольную программу в рамках командного турнира. В конце программы россияне упали после выполнения поддержки.

"Надеюсь, вылечим в течение нескольких дней, - сказал Галлямов. - Это не имеет никакого значения перед личными соревнованиям. Я готов выйти в любом состоянии. Готовы снова повторить [этот элемент]".

"Сильно ничего не болит. Ударились. Синяки будут, но мы их замажем. Самые большие будут от недосыпа", - добавила Мишина.

Соревнования спортивных пар на Олимпиаде начнутся 18 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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