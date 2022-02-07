Жуков: российская сборная имеет все шансы успешно выступить на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российская команда имеет все шансы для успешного выступления на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Очень тяжелые будут Игры, все эти ковидные ограничения, - сказал Жуков. - И очень холодно, никто не ожидал, что будет так, но, думаю, что ничего - приспособятся. У нас очень хорошая команда во всех видах спорта - лыжи, фигурное катание, биатлон, коньки, почти все виды спорта можно перечислять. Я думаю, что есть все шансы для успешного выступления".

"Ну а так, и мы, и спортсмены привыкли к тому, что зрителей нет", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся в Пекине 20 февраля.