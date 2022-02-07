Среди участников Олимпиады выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом журналистам сообщил представитель оргкомитета Чжао Вейдун.

6 февраля в Китай прибыли 142 человека, из них 65 спортсменов и официальных лиц и 77 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено 11 новых случаев заражения: семь - среди атлетов и официальных лиц, четыре - среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.