Фигурист Галлямов прокомментировал победу лыжника Большунова на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Неважно, кто из российских спортсменов первым выиграет золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказал российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной.

В воскресенье лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон, это золото стало первым для российской команды на Олимпиаде в Пекине.

"Большунов большой молодец, красавчик, вытащил золотую медаль, нам только порадоваться остается. Неважно, кто ее первым возьмет, главное, что она есть", - сказал Галлямов.

В понедельник Мишина и Галлямов заняли первое место в произвольной программе в командных соревнованиях. Командный турнир фигуристов завершится 7 февраля произвольной программой у женщин.