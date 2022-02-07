Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце командного турнира на Олимпиаде

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Российские фигуристы набрали 128,17 балла. Первое место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (129,07), третьими стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39).

Сборная России лидирует в командном турнире, набрав 64 очка. Второе место занимают американцы (58), третье - японцы (54). Командный турнир завершится позднее в понедельник произвольной программой в женском одиночном катании. Российской команде для победы в турнире достаточно того, чтобы Камила Валиева откатала свою программу до конца.