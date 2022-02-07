Фигурист Кацалапов отметил, что его не тревожит поражение американцам в произвольном танце

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российского фигуриста Никиту Кацалапова, выступающего в дуэте с Викторией Синициной, не беспокоит поражение американцам в произвольном танце в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Российские фигуристы набрали 128,17 балла и заняли второе место. Первыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (129,07)

"Шикарно, один из лучших наших прокатов - легкий, - сказал Кацалапов. - Обидно за балл, проиграли произволку, но самое главное - мы обкатали этот лед. Никакой тревоги, мы уверены в себе. Было сложное расписание, но мы со всем справились, все замечательно".

Сборная России лидирует в командном турнире, набрав 64 очка. Второе место занимают американцы (58), третье - японцы (54). Командный турнир завершится позднее в понедельник произвольной программой в женском одиночном катании. Российской команде для победы в турнире достаточно того, чтобы Камила Валиева откатала свою программу до конца.

"Хочу чтобы Камила откаталась и откаталась замечательно", - подчеркнул Кацалапов.