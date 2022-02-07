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Олимпиада-2022 в Пекине

Тесты на ковид российских хоккеистов Плотникова и Анисимова дали отрицательный результат

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх начнется 9 февраля

ТАСС, 7 февраля. Тесты на коронавирус нападающий сборной России по хоккею Сергея Плотникова и Артема Анисимова по прилете в Пекин дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Хоккеисты прибыли в столицу Китая для участия в Олимпийских играх в составе сборной России. Нападающие присоединятся к команде в течение дня.

Плотникову 31 год, он становился чемпионом мира, а также серебряным и трижды бронзовым призером мировых первенств. Форвард является обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА (2017). Анисимову 33 года, в составе национальной команды он выигрывал чемпионат мира, дважды завоевывал серебряные и один раз бронзовую медаль.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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