Ягудин уверен, что российские фигуристы обеспечили себе золото в командном турнире

ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские фигуристы уже фактически обеспечили себе первое место в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

"О том, что мы завоюем золото, стало понятно уже накануне, после выступления женщин, и в парах мы на голову выше, - сказал Ягудин. - У американцев будет проблема не догнать нас, а удержать второе место [в борьбе] с японцами. И я не боюсь сглазить, не боюсь предрассудков - я знаю, что мы выиграли".

В понедельник российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Российские фигуристы набрали 128,17 балла. Первое место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (129,07), третьими стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39). Для того, чтобы выиграть золото, Камиле Валиевой достаточно откатать свою произвольную программу.

Сборная России лидирует в командном турнире, набрав 64 очка. Второе место занимают американцы (58), третье - японцы (54). Командный турнир завершится позднее в понедельник произвольной программой в женском одиночном катании.